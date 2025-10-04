Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 12 - 16
2025-10-04
About this vacancy
Behörig lärare svenska/sva åk 7-9 IES Falun
Internationella Engelska Skolan Falun är en skola för årskurserna 4-9 och vi söker nu en behörig lärare med inriktning svenska/sva som vill arbeta med oss från och med januari 2026. Vi söker dig som, tillsammans med övriga pedagoger, kan stötta och inspirera våra elever att nå sin fulla potential under sina skolår hos oss. Detta innebär bland annat ett tätt samarbete med flera olika lärare, och stort engagemang med flera olika individuella elever. Förutom lärarskapet, ingår även mentorskap, och du kommer att tillhöra två arbetslag. Ett Year Team, som leds av en årslagsansvarig, dels Swedish/Sva Department, som leds av en ämnesansvarig. Förutom det, kommer du även att tillhöra ett nätverk av svensk/sva-lärare från våra andra IES-skolor i Sverige, för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten i våra skolor.
Det här är möjligheten att arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk tanke. Våra lektioner bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämnet. Självklart följer vi den svenska läroplanen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Hos oss är studiero viktigt, varför du behöver vara trygg i din lärarroll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i våra elevgrupper. Du behöver också vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever och kollegor, och en vilja att vara med och utveckla vår skola. Även om företagsspråket är engelska, talar du svenska med de flesta elever. Våra digitala plattformar är Google och SchoolSoft.
Tjänsten är på 100%, med tillträde i januari 2026. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
IES Falun tillhör organisationen Internationella Engelska Skolan i Sverige AB och är en växande friskola. Ledorden för skolan är tvåspråkighet, lugn lärmiljö och tough love. För mer information om vår skola besök http//engelska.se/falunHar du frågor eller funderingar kring tjänsten, vänligen kontakta rektor Carolina Browall,carolina.browall.falun@engelska.se
Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen in med din ansökan!
Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
