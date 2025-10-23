Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 10 - 16
2025-10-23
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Internationella Engelska Skolan Sundbyberg är en skola för årskurserna 4-9 med 620 elever. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lära och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Kollegialt lärande är prioriterat hos oss.
Nu söker vi en lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-9 men främst på mellanstadiet från och med 3 november - 16 januari med trolig förlängning. I tjänsten ingår även mentorskap i en klass 5. Vi söker dig som har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel och visar stort engagemang i ditt arbete. Internationell erfarenhet och goda kunskaper i det engelska språket är meriterande eftersom engelska är arbetsspråket på skolan. Mycket god svenska är ett krav för tjänsten.
I arbetsbeskrivningen ingår, förutom vanliga läraruppgifter som planering, undervisning, rättning av skolarbete och uppföljningar, mentorskap för 12-15 elever. Du måste vara tillgänglig för möten med föräldrar, elever samt kollegor och aktivt arbeta för att upprätthålla IES Ethos and Vision. Fokus ligger på lärande och en lugn miljö och skolans rutiner och regler följer både elever och personal.
IES har flera förmåner när man är arbetstagare hos oss som vi gärna berättar mer om på anställningsintervjun. IES erbjuder även stora möjligheter till att utvecklas i sin roll och karriär.
Ansök nu genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev via IES Careers. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
