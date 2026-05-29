Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 10 - 15
Vi söker lärare i svenska/SVA till IES Jönköping för ett års vikariat
Bli en del av vårt team som lärare i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 4-9 på IES Jönköping!
Är du en passionerad och engagerad lärare som vill göra skillnad? Vi söker en lärare i svenska och svenska som andraspråk till vår skola. Undervisningen sker i en dynamisk miljö där vi satsar på läsförståelse, litteratur och språklig utveckling. Hos oss får du chansen att arbeta i ett starkt ämneslag där vi arbetar tillsammans för att utveckla undervisningen.
Detta är en heltidstjänst, vikariat på ett år, men kan leda till tillsvidareanställning, med tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Om rollen
Vi är en internationell skola med 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. I personalen ingår 130 medarbetare från hela världen. Som lärare i svenska/SVA kommer du att vara en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att planera och genomföra inspirerande undervisning, samplanera med ditt ämneslag samt verka som mentor för en grupp elever. Du bidrar till vår positiva skolkultur där vi kombinerar svensk läroplan med internationell atmosfär.Vem söker vi?
Vi söker en engagerad och kompetent lärare som är en positiv och pålitlig lagspelare. Kvalifikationer som vi prioriterar hos sökanden är:
• Legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk (eller studerar för att bli lärare).
• Erfarenhet av undervisning på högstadiet (årskurs 7-9).
• Professionell, ansvarstagande och med en positiv inställning till elevers potential.
• Förmåga att arbeta självständigt men också som en aktiv del av ett team.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och ett strukturerat mentorskapsprogram för att hjälpa dig att lyckas och trivas i din roll.Vad vi erbjuder dig
• En stöttande och transparent arbetsmiljö med ett starkt och närvarande ledarskap.
• En positiv arbetsplats där vi arbetar hårt, hjälper varandra och har roligt tillsammans.
• En rad sociala aktiviteter, teambuilding och goda utvecklingsmöjligheter.
• Konkurrenskraftig lön, pedagogiska luncher och kollektivavtal via ALMEGA.Elevsäkerhet
Våra elevers säkerhet är vår högsta prioritet. Alla kandidater som går vidare i processen kommer att genomgå en bakgrundskontroll från Polisen. Vi kommer också att efterfråga tre Bank-ID/verifierade referenser.Så här ansöker du:
Skicka ditt personliga brev och CV, tillsammans med relevanta kvalifikationer, till: jobs.jonkoping@engelska.se
Vänligen skriv endast "SVENSKA 4-9" i ämnesraden.Intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 18 Juni 2026.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
