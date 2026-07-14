Teacher, Swedish as Second Language
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-07-14
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Lärare i svenska som andraspråk till förberedelseklass (FBK), gärna med speciallärarbehörighet
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad för våra elever. Vi tror att detta beror på vår tydliga värdegrund och våra engagerade och synliga ledare, som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. IES-skolor har en dynamisk, internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
Om Internationella Engelska Skolan Kista
Internationella Engelska Skolan (IES) Kista är en del av Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av tvåspråkiga skolor och tar emot elever i årskurserna F–9. IES Kista har cirka 640 elever och 79 anställda. Vi följer den svenska läroplanen, Lgr22, och upp till 50 procent av undervisningen sker på engelska.
På IES Kista tror vi på höga akademiska förväntningar, tvåspråkig utbildning på engelska och svenska samt ömsesidig respekt mellan elever och personal. Vi strävar efter att ge varje elev kunskap, självförtroende och en stark ansvarskänsla som förbereder dem för framtida framgång.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som lärare i vår förberedelseklass spelar du en central roll i att ge nyanlända och flerspråkiga elever en trygg och strukturerad start i den svenska skolan.
I rollen ingår att:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning i SVA för elever i förberedelseklass
• kartlägga och följa elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling
• skapa individuellt anpassade undervisningsplaner utifrån elevernas behov
• undervisa individuellt, i mindre grupper och vid behov genom tvålärarskap i ordinarie klass
• identifiera behov av extra anpassningar och särskilt stöd
• samarbeta nära med ämneslärare, mentorer, specialpedagoger, elevhälsoteamet och skolledningen
• stödja kollegor i arbetet med språkutvecklande arbetssätt och differentierad undervisning
• ha en nära och tydlig dialog med vårdnadshavare kring elevernas språkutveckling och skolgång
• dokumentera, följa upp och utvärdera elevernas utveckling
• arbeta i enlighet med IES tre kärnvärden: Command of the English Language, A Safe and Orderly Environment och High Academic Expectations.Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med en god förståelse för flerspråkighet, andraspråksinlärning och nyanlända elevers lärande.
Du har förmåga att skapa starka och tillitsfulla relationer med elever i olika åldrar. Du ser möjligheter och styrkor i en mångkulturell skolmiljö och har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas.
Du är strukturerad, flexibel och analytisk. Du kan arbeta självständigt men trivs också med att samarbeta med kollegor kring elevernas utveckling och behov.Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk
• kunskap om nyanlända elevers lärande och språkutveckling
• god kännedom om relevanta styrdokument och kartläggningsmaterial
• god förmåga att kommunicera på engelska, eftersom engelska är ett gemensamt arbetsspråk på skolan
• god digital kompetens och erfarenhet av pedagogisk dokumentation.
Det är särskilt meriterande om du har:
• speciallärarexamen, gärna med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling
• erfarenhet av arbete i förberedelseklass
• erfarenhet av att undervisa elever i flera olika åldersgrupper
• erfarenhet av kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
• erfarenhet av specialpedagogiskt arbete, extra anpassningar och särskilt stöd
• erfarenhet av arbete i en internationell eller tvåspråkig skolmiljö.Vad erbjuder vi?
IES Kista är en dynamisk arbetsplats där vi samarbetar och stöttar varandra. Vi erbjuder:
• en internationell och stimulerande arbetsmiljö med kollegor från hela världen
• möjlighet att utveckla och forma skolans arbete med förberedelseklass och nyanlända elever
• tydliga strukturer och gemensamma förhållningssättAnsökan
Skicka in ditt CV och personliga brev via vårt rekryteringssystem. Inför en eventuell anställning behöver du kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: suzanne.gavin.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
Suzanne Gavin suzanne.gavin.kista@engelska.se 072-9876059 Jobbnummer
10001991