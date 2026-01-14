Teacher, Swedish, Ages 14 - 16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vi söker en lärare i svenska på heltid i 2 månader för åk 9 med tillträde 19 januari 2026.
IES Järfälla är en skola för årskurserna 5-9 med 560 elever och 65 medarbetare. Oavsett om du är ny i yrket eller redan har arbetat flera år tror vi att IES Järfälla kan vara nästa steg. För dig som är ny finns gott om stöd att få på skolan, både från dina kollegor och från vår ledningsgrupp, och ämneslagsledare som gärna hjälper med planering, uppföljning och struktur. För dig som redan är etablerad lärare erbjuder skolan en inspirerande internationell miljö där strukturen och ordningen gör att du kan lägga mer av din arbetstid på undervisning och lärande, vilket vi anser vara en viktig del för en trevlig och positiv arbetsmiljö.
Vi tror på vår metod, the IES Ethos, att med tydligt fokus på studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö som är tillåtande och inkluderande - och som ger bra skolresultat.
Du tycker, precis som vi, att en lärare ska ha fokus på att undervisa och utvecklas tillsammans med andra, och i övrigt ska det finnas bra stödstrukturer för allt från elevhälsa, lokalvård, IT-stöd till kollegial samverkan.
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
