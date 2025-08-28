Teacher, Substitute, Ages 9 - 15
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2025-08-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Gävle
, Östhammar
, Falun
, Säter
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-substitute-ages-9-15-1.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan (IES) har gjort stor skillnad för våra elever under de senaste 30 åren. Vi tror att vår framgång beror på vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner där bemötandet är självklart. Hos oss får lärare fokusera på undervisning och lärande, med eleverna i centrum för allt vi gör.
IES Gävle är en skola för årskurserna 3-9 med ca 800 elever och 91 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Skolan har två olika byggnad, Junior (årskurs 3-6) och Senior skola (årskurs 7-9).
Vi söker nu lärarvikarier. Som timvikarie hos IES Gävle arbetar du enligt överenskommelse. Förfrågan kan ofta komma med kort varsel. Arbetet ställer krav på att du som person trivs med att arbeta med barn i olika åldrar, känner dig bekväm med att undervisa i alla ämnen samt har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt.
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
Meriterande om du har:
• Relevant utbildning, alternativt en pågående lärarutbildning
För att arbeta i skola och förskola är det krav på ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Har du inget hemma så beställ ett redan idag genom att klicka på länken nedan!https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök redan idag. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt till cover.junior.gavle@engelska.seel
ler cover.senior.gavle@engelska.se
. Märk ansökan med "Intresseanmälan timvikarie"
Välkommen med din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9481572