Teacher, Substitute, Ages 5 - 16
2025-09-08
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. IES skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Värmdö är en skola för årskurserna Kindergarten (F-klass) - årskurs 9 med ca. 610 studenter och 65 anställda. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska. Vi öppnade våra dörrar i augusti 2021 och har haft tre mycket framgångsrika år med att etablera en skola som är stark inom IES-kulturen. Vi finns i Charlottendalsområdet i Gustavsberg, ca 2 km från Gustavsbergs hamn med enkel pendling från Stockholm.
Denna tjänst passar dig som är flexibel, har erfarenhet av arbete inom skola eller vill få mer erfarenhet.
Som vikarie arbetar du på timmar, antingen under vissa dagar, eller med vissa uppdrag på heltid och längre perioder och andra på deltid eller kortare uppdrag under terminen.
Eftersom vi är en tvåspråkig skola är det lika viktigt att du kan kommunicera både på svenska och engelska.
Internationella Engelska Skolan Södertälje är en skola för årskurserna F-9 med 780 elever och 88 medarbetare. Hos oss får lärare möjlighet att fokusera på undervisningen, och elever ges möjlighet att lära sig. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen sker både på engelska och svenska. Vi sätter lärande och kunskap i första rummet. Eleverna lär sig att ta ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö samt att visa respekt för sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har utvecklat en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö, vilket gör att våra lärare får mer tid att dela sin kunskap med både elever och kollegor.
För att ansöka för denna tjänst behöver du ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige, samt ett utdrag från belastningsregistret för arbete i skola. Observera att vi kommer ej återkomma till ansökan från utomlands som ej har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan och CV! Vi intervjuar kandidater löpande.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
