Teacher, Substitute
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2025-09-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Kinda
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-substitute-24.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Timanställd vikarie
Vill du ha ett meningsfullt jobb och göra skillnad i någons vardag? Nu söker Internationella Engelska skolan i Linköping vikarier som kan jobba timmar. Vi behöver vikarier i vår fritidsverksamhet och även inom skolan där man vikarierar som lärare åk F-9. Du kommer att arbeta när vår ordinarie personal är frånvarande. Ditt uppdrag kommer att vara att undervisa våra elever och stötta dem i deras dagliga uppgifter. Vi är ett team som hjälps åt att få den bästa miljön i och utanför klassrummet.
Du kommer att ansvara för:
• Uppnå läroplanens mål
• Använda material som skapats för att uppnå lektionsmål
• Hålla koll på elevernas framsteg och skriva ner information som är till nytta för frånvarande personal
• Tillämpa olika undervisningstekniker för att uppmuntra deltagande och underlätta inlärning, samt ge konstruktiv feedback
• Ta närvaro enligt skolans rutiner
• Följa skolans riktlinjer och policy
• Rapportera eventuella händelser rörande elevers beteende i och utanför klassrummet
Vänligen skicka ett personligt brev och CV till beatrice.svensson.linkoping@engelska.se
Märk ansökan " Vikarie 25/26 ". Det är viktigt att du är tillgänglig på kort varsel därför bör du bo i Linköping eller i dess närhet.
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vid intervjuer.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9513030