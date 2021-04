Teacher, Social Studies, Ages 12 - 16 - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Huddinge

Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskolelärarjobb / Huddinge2021-04-06Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Internationella Engelska Skolan är en av de största friskola organisationerna i Sverige med trettionio skolor spridda över Sverige. Internationella Engelska Skolan Huddinge har 640 elever i årskurserna 6-9. Skolan är tvåspråkig med undervisning i både Svenska och Engelska. Skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge, Stockholm, detta område genomgår en omstrukturering och utveckling.Vår utbildningsfilosofi:Att begära de engelska språket, nyckeln till världenEn säker och ordnad miljö där lärare kan undervisa och eleverna lär sigHöga akademiska förväntningarMer information om vår skola kan ni hitta på https://huddinge.engelska.se. Vi söker en behörig SO lärare som vill bli del av vårt fantastiska team från och med det akademiska läsåret 2021/22!Om tjänsten:Du kommer undervisa i de samhällsorienterade ämnena(religion, historia, samhällskunskap, geografi) för årskurserna 7-9.Du kommer även arbeta i samarbete med andra SO lärare för att planera, bedöma och utföra meningsfulla intressanta lektioner.Du kommer sträva efter att upprätthålla IES Ethos, med tydligt fokus på studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö som är tillåtande och inkluderande - och som ger bra skolresultat.Du kommer även jobba som en mentor för 16 elever, där du hjälper dem sträva efter sina sociala samt akademiska mål.Utöver att undervisa meningsfulla och intressanta lektioner förväntar vi oss att alla medarbetare är organiserade, stolta över deras mentorskap och de andra skoluppgifterna samt att de är goda förebilder för våra elever.Vem letar vi efter:En kvalificerad, professionell lärare med lärarlegitimation.En motiverad team player som är positiv, samarbetsvillig och fokuserad på utveckling.En driven lärare som vill utveckla undervisningen till en nivå där alla elever möts på deras individuella nivåer.En mentor som kan leda eleverna i rätt riktning och vara en god förebild som även har ett gott samarbete med vårdnadshavare. Skicka gärna ditt CV och personliga brev till vårt rekryteringsteam work.huddinge@engelska.se , med referensen "SO lärare".Varaktighet, arbetstidFull time Permanent with probation2021-04-06Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-04-27Internationella Engelska Skolan i Sverige AB5672733