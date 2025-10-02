Teacher, Science, Years 5 och 7 (Ages 10-15)
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-science-years-5-7-ages-10-15.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Teacher Science Y5 och Y7
About this vacancy
IES Årsta is a school for grades 4-9 with 530 students and a staff body of about 70 members. The school is situated very close to Stockholm city center, just a few subway stops away. The school opened in 2017 and has high standards in both academics and student well-being.
We are now looking for a Science teacher for years 5 and 7, starting as soon as possible. Included in the work description, aside from common teacher tasks such as planning, teaching, marking, and follow-ups, is mentorship for 16 students in one of the year levels that you teach. You will be available for meetings with parents, students, or colleagues and to actively work towards maintaining the IES Ethos and Vision. The focus lies on learning and a calm environment and the school's routines and rules are followed by students and staff alike. A majority of the teaching will be in a lab environment.
As a person you are flexible, a dedicated team player, and have a positive approach to your subject which leads to you being creative and willing to go the extra mile for your colleagues and students. You have the tools to create a good learning environment in the classroom and your clear leadership and teaching style are the keys to your students' success. You are able to differentiate your teaching to reach different students and you work inclusively with different special needs students in cooperation with Student Care and Special Educators.
Continuous feedback to students and parents with a focus on progress and needs for improvement is a must in our school. Formative assessment is a natural part of your teaching. We are looking for someone who feels comfortable with teaching students in an international work environment.
This is a temporary full-time (100%) employment with a start as soon as possible, until the end of the term (December 2025).
A valid police background check is necessary. Swedish teaching certificate is meritorious.
Interviews will take place continuously and the position might be filled before the deadline.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
IES Årsta är en skola för årskurserna 4-9 med 530 elever och 70 anställda. Skolan ligger i Årsta, en kort promenad från Gullmarsplan varifrån du snabbt tar dig till centrala Stockholm. Skolan startade 2017 och håller en hög nivå både gällande studieresultat och trivsel. Vi som arbetar på skolan är mycket stolta och glada över vår internationella community både bland elever och personal.
Vi söker nu efter en lärare i NO för årskurs 5 och 7, med start omgående. Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att uppnå sina mål. En stor del av undervisningen kommer att ske i labbmiljö.
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov. För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring.
Vi söker dig som vill undervisa elever i en internationell arbetsmiljö. Tjänsten är ett heltidsvikariat (100%) med start så snart som möjligt fram tills terminsslutet (december 2025).
För att söka behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan. Lärarlegitimation är meriterande.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut.
Välkommen med din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9536409