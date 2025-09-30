Teacher Primary Year Programme, International School of Boden
With the growing number of international families moving to Boden, we have decided to match this demand with opening an International Education Program with internationally trained and experienced teachers to provide the children with a high-quality worldwide curriculum that is transferable and recognized universally.
International School of Boden is a Candidate School* for the Primary Years Programme, PYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy-a commitment to high quality, challenging, international education that [School Name] believes is important for our students.
• Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary
Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-relatedPubliceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
The PYP offers an inquiry-based, transdisciplinary curriculum framework that builds conceptual understanding. It emphasizes on nurturing children to be caring, global citizens who are active participants of a lifelong learning journey. It is a studentcentered approach to education for children in the age of 6 to 12 years. The International School of Boden is seeking an energetic, outgoing and collaborative teacher who shares a commitment to inquiry and concept-based teaching and learning. As an IB PYP teacher you plan, deliver and assess according to the IB curriculum and framework. You would be involved in creating a good learning environment for all our students together with your colleagues in the work team. There is an on-going expectation to develop the early years programme in accordance with the Enhanced PYP expectations. The PYP teacher is part of the PYP team with a high emphasis on collaborative planning and learning. The PYP teacher position requires organizational skills, flexibility and open-mindedness. All documentation and communication at ISB is carried out in English. As a new school, ISB is in a period of growth and development, opening up the opportunity for enthusiastic and passionate educators to join our small team of hard-working and caring teachers.
Som lärare på vår internationella skola F-6 undervisar du som klasslärare på engelska. Du får möjligheten att arbeta i ett arbetslag med lärare som har erfarenhet av skolor från hela världen.Kommunikation och planering samt systematiskt kvalitetsarbete sker på engelska. Vår internationella skola är liten men växer hela tiden så vi söker dig som är flexibel och lösningsfokuserad. Du är sugen på något nytt och villig att jobba tillsammans med dina likasinnade kollegor för att fortsätta vidareutveckla verksamheten. Då vår skola är en kandidatskola för IB så är det meriterande att ha erfarenhet från IB men inget krav.Kvalifikationer
Qualification
Teaching qualification with certificate and evidence of teaching. Ability to differentiate in the classroom, ability to take care of individuals from diverse cultural backgrounds and able to create an inclusive, safe learning environment. The candidate must have an appreciation of, and ability to relate to, cultural diversity. Able to work well in teams with other professionals and able to build good relationships with students and parents. For people educated in the Swedish education system, the position is suitable to apply for licensed teachers in the primary years. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad och legitimerad lärare i f-3 eller 4-6, eller har en lärarutbildning från ett annat land. Pedagogisk meritering med intyg och bevis på undervisning. Du ska ha förmåga att differentiera i klassrummet, förmåga att ta hand om individer från olika kulturella bakgrunder och kunna skapa en inkluderande, säker inlärningsmiljö. Du ska uppskatta ett klassrum som präglas av kulturell mångfald. Kunna arbeta bra i team med andra pedagoger och kunna bygga goda relationer med elever och föräldrar. Du är självgående, ansvarskännande, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter i varje elevs individuella utveckling. Du har förmågan att skapa och upprätthålla professionella och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Erfarenhet är meriterande.
