Teacher, Physical Education, Ages 13 - 16

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning på IES Täby?
Vi söker nu en lärare i Idrott & Hälsa för åk 7-9 med svensk lärarlegitimation. Här på IES Täby får du vara en del av en internationell och trygg lärandemiljö där alla elever står i centrum och får de bästa förutsättningarna för sitt livslånga lärande.
Internationella Engelska Skolan har i över 30 år haft en positiv inverkan på sina elevers utveckling. Vi är övertygade om att detta framgångsrika resultat kommer från vårt starka etos, där engagerade och närvarande ledare skapar en miljö där alla strävar mot gemensamma mål. Hos oss får lärarna fokus på det viktigaste - undervisning och lärande. Eleverna är alltid i centrum, och alla elever är dina elever. Vi tror på värderingar som grund för framgång, och samarbete är en självklar del av vårt sätt att arbeta.
Vad innebär tjänsten?
Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid. Som en del av vårt engagerade arbetslag och ämneslag kommer du att arbeta tillsammans med dina kollega för att verkligen göra skillnad i elevernas utveckling. Vår starka tro på elevernas potential genomsyrar vår undervisning, och du kommer tillsammans med dina kollegor skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö där eleverna får möjlighet att både utmanas och stimuleras.
I rollen arbetar du nära både lärarkollegor och stödpedagoger i ett nära samarbete, där vårt gemensamma uppdrag är att leda och stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du får dessutom ansvaret för mentorskap för en klass, vilket ger dig möjlighet att skapa långsiktiga relationer och bidra till en positiv skoldag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har lärarexamen i Idrott & Hälsa och svensk lärarlegitimation. Du är en pedagog med god insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt dagliga arbete. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd och har ett tydligt ledarskap som gör att du står starkt i dina elevgrupper och skapar en positiv lärandemiljö.
För oss är samarbete en nyckelfaktor för framgång, och vi söker därför dig som ser vikten av kollegialt lärande, tydliga rutiner och gemensamma förhållningssätt.
Du är öppen, kommunicerar på ett rakt och ödmjukt sätt och skapar tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Varför IES Täby
• Ett internationellt och positivt arbetsklimat där samarbete och utveckling är centralt.
• Möjlighet att vara med och forma en ny spännande fas i skolans historia.
• En trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö för både elever och pedagoger.
• Ett engagerat och stöttande arbetslag där du får möjlighet att bidra till elevernas livslånga lärande.
