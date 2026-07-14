Teacher, Mathematics, Science, Technology,

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Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-07-14
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Är du den NO/Matte lärare som kan inspirera våra elever på IES Växjö?
Gillar du att göra NO lektioner både tydliga och engagerande? Trivs du i en internationell skolmiljö där du får möjlighet att utvecklas som både lärare och ledare? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker en legitimerad lärare i NO/Matte för årskurs 7–9, med planerad start i augusti 2026.
Internationella Engelska Skolan i Växjö öppnade 2022 och har idag omkring 300 elever i årskurs F -9.
Som medlem i vårt team kommer du att ingå i en arbetsgrupp där ni tillsammans driver och utvecklar vår organisation. Vi strävar efter att se till att varje elev känner sig trygg och trivs i sin lärandemiljö. Vi arbetar för att väcka elevernas entusiasm, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och känna sig trygg i sina egna förmågor.
Som lärare kommer du att spela en avgörande roll i att stödja elevernas lärande. Förutom att planera, genomföra och utvärdera lektioner kommer du också att fungera som mentor och hjälpa eleverna i deras personliga och sociala utveckling. Du kommer att arbeta i nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare, kollegor och elevvårdsteamet för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.
Hos oss blir du en del av en engagerad och välkomnande arbetsgemenskap där glädje, professionalism och samarbete går hand i hand. Du får chansen att göra en verklig skillnad för våra elever – samtidigt som du utvecklas professionellt.
• En internationell och inspirerande arbetsplats där svenska och engelska används parallellt.
• Kollegor som samarbetar, stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
• En skola med en lugn inlärningsmiljö, tydliga rutiner och en positiv kultur som gynnar både elever och personal.
• Möjligheten att bli en del av en väletablerad organisation där dina färdigheter kommer till nytta.
• Helst är du en behörig lärare med behörighet i naturvetenskap och matematik för årskurserna 7–9.
• Du är trygg i ditt professionella ledarskap och skapar en trygg och stabil miljö både i och utanför klassrummet.
• Du värdesätter och tillämpar en personlig, tydlig och balanserad ledarstil, med fokus på både disciplin och elevernas engagemang.
• Du är en entusiastisk och engagerad lärare med en stark vilja att bidra till både elevernas och kollegornas framgång.
• Du har erfarenhet av att arbeta i en skolmiljö, där du anpassar din undervisning och samarbetar med personal som ansvarar för elevernas välbefinnande samt med specialpedagoger.
• Du känner dig bekväm med att undervisa och kommunicera på både svenska och engelska.
Rekryteringen pågår just nu, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev, lärarlegitimation och intyg om god vandel) via vår IES Careers-webbplats eller till ben.owens.vaxjo@engelska.se
så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ben.owens.vaxjo@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UK26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://vaxjo.engelska.se
Olga Bohlins Gata 4B (visa karta
)
352 21 VÄXJÖ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Växjö Kontakt
Ben Owens ben.owens.vaxjo@engelska.se 0700374652 Jobbnummer
10002185