Teacher, Mathematics, Ages 9 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-06-30
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Lärare i matte åk 4–9 (tillsvidare, ferietjänst)
Vi söker en engagerad och behörig lärare i matte för årskurs 4–9.
Vill du göra skillnad i klassrummet varje dag och möta nyfikna elever? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.Om tjänsten
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i matte i årskurs 4–9 i enlighet med gällande styrdokument. Du samarbetar med arbetslaget och bidrar till en trygg och utvecklande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad och behörig lärare med behörighet att undervisa i matte
• har god förmåga att planera och strukturera undervisning utifrån elevernas olika behov
• är tydlig i ditt ledarskap och skapar studiero i klassrummet
• har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Erfarenhet av undervisning i mellan/högstadiet är meriterande.Personliga egenskaper
Du är engagerad, flexibel och har ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling. Du bygger goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Anställningsform
Tillsvidareanställning från augusti 2026. Omfattning enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://gavle.engelska.se
Södra Sjötullsgatan 3 (visa karta
)
802 80 GÄVLE Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Gävle Kontakt
Daniel Hall daniel.hall.gavle@engelska.se 026-423 25 02 Jobbnummer
9985317