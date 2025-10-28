Teacher, Home Economics, Ages 14 - 16
2025-10-28
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
We are now looking for a qualified and experienced Home Economics teacher, Y 8-9. Included in the work description, aside from common teacher tasks such as mentoring, planning, teaching, marking, and follow-ups, is developing the teaching and learning in Home Economics in a bilingual environment.
As a person you are flexible, a dedicated team player and have a positive approach to your subject which leads to you being creative and willing to go the extra mile for your colleagues and students. You have the tools to create a good learning environment in the classroom and your clear leadership and teaching style are the key to your student's success.Vi söker nu en kvalificerad och erfaren lärare i hemkunskap, årskurs 6-9. I arbetsbeskrivningen ingår, förutom vanliga läraruppgifter som handledning, planering, undervisning, rättning och uppföljning, att utveckla undervisningen och lärandet i hemkunskap i en tvåspråkig miljö. Som person är du flexibel, en engagerad lagspelare och har en positiv inställning till ditt ämne vilket leder till att du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina kollegor och elever. Du har verktygen för att skapa en god lärmiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap och undervisningsstil är nyckeln till dina elevers framgång.
Excerpt from the Police register is mandatory.
Utdrag ur Polisens register är obligatoriskt. Lämnas in oöppnad till skolan.
