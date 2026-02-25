Teacher, Home Economics, Ages 12 - 16
Internationella Engelska skolan i Sverige AB
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Hemkunskapslärare för åk 6-9
Vi söker nu efter en legitimerad hemkunskapslärare för årskurserna 6-9 med start så snart som möjligt.
Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö i klassrummet där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov.
För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring.Undervisningen sker på svenska och engelska. Även arbetsspråket kollegor emellan sker på både svenska och engelska.
Tjänsten är 100% tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan: Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan görs via IES Careers. För att söka behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
