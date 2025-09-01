Teacher, English, German , Ages 11 - 16
2025-09-01
About this vacancy
Arbetsplatsen
Internationella Engelska Skolan Halmstad slog upp sina dörrar 2012 och har sedan dess varit en plats där kunskap, respekt och möjligheter står i centrum. På Internationella Engelska Skolan i Halmstad gör vi skillnad i våra elevers liv. Idag består skolan av cirka 585 elever i årskurs 4-9 och cirka 55 medarbetaresom arbetar nära varandra och bidrar till ett utvecklande lärmiljö.
Vi söker nu en legitimerad lärare på 75% med ämnesbehörighet i Tyska i åk 6-9
På IES Halmstad arbetar vi för att alla våra elever ska uppnå sin fulla potential och alla ska trivas och må bra. För att göra IES Halmstad till en framgångsrik skola tillvaratar vi såväl elevernas alla kompetenser, erfarenheter och skilda bakgrunder som deras tankar och synpunkter i vårt arbete.
Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från olika delar av världen och ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling för att nå läroplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Tyska i åk 6-9. Behörighet även i andra ämnen är meriterande. Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Du är en positiv person med ett inkluderande förhållningssätt. Skolutveckling i samarbete med kollegor och skolledare är viktigt, lärorikt och intressant för dig. Du älskar att se elever lyckas och att spela en viktig roll i deras framgång!
Är DU den vi söker? Välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten är på 75% som en tillsvidareanställning med tillträde i september 2025.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
