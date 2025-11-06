Teacher, English, Ages 12 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2025-11-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Om arbetsplatsen Internationella Engelska Skolan i Solna är en nystartad skola med med årskurserna 4-9 och cirka 700 elever. Arbetsuppgifter Vi söker nu en legitimerad lärare till årskurs 4 - 5 med ämnesbehörighet i Engelska från januari 2026 - juni 2026. I tjänsten ingår delat mentorskap. På IES Solna arbetar vi för att alla våra elever ska uppnå sin fulla akademiska potential i en trygg och lugn lärandemiljö. För att göra IES Solna till en framgångsrik skola tillvaratar vi såväl elevernas alla kompetenser, erfarenheter och skilda bakgrunder som deras tankar och synpunkter i vårt arbete. Du kommer att ingå i ett lärarlag där det finns avsatt tid för att gemensamt utveckla undervisningen och ledarskap i klassrummet. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från olika delar av världen och ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling för att nå läroplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du tar egna initiativ och bedriver ett tydligt ledarskap i klassrummet. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i Engelska 4. - 5. Behörighet även i andra ämnen. Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt har goda kunskaper i IKT som pedagogiskt verktyg. Du är en positiv person med ett inkluderande förhållningssätt. Skolutveckling i samarbete med kollegor och skolledare är viktigt, lärorikt och intressant för dig. Du älskar att se elever lyckas och att spela en viktig roll i deras framgång! Är DU den vi söker? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://solna.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Solna Kontakt
Recruitment Team recruitment.solna@engelska.se Jobbnummer
9590970