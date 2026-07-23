Teacher, English
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-07-23
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IES Helsingborg - A school where students are safe, seen and supported.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg söker nu en lärare i Engelska i åk. 4-5. Du ska vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö och ser en utmaning i att få undervisa på en skola baserat på dessa tre grundpelare:
• Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen.
• En trygg miljö där ordning och reda råder, och där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig.
• En hög akademisk nivå
Vi söker dig som är professionell, engagerad och kvalificerad lärare med lärarlegitimation.
Vi tror att du är trygg, ödmjuk och handlingskraftig samt har en god förmåga till samarbete.
Att du har erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Du bör kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.
Tjänsten kommer vara lagd med undervisning i åk. 4-5 och är ett vikariat på 1 år med start i augusti.
Utdrag från belastningsregister är ett krav.
Internationella Engelska Skolan Helsingborg ligger i den södra delen av Helsingborg med cykel - och gångavstånd från Helsingborg C.
IES Helsingborg är en grundskola med ca 450 elever i åk 4 - 9.
Vi rekryterar lärare från alla delar av världen, bl.a. Kanada, Storbritannien, Sydafrika, Irland, USA och Australien.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group in Sweden ("friskola") with students receiving high quality education and a diverse and energetic staff team. We have around 27 000 students enrolled in our 48 schools across the country with approximately 2,800 members of staff. Our schools are bilingual with teaching in Swedish and in English. IES provides an international and stimulating environment, where commitment, professionalism and the English language are common denominators. We work in an environment where teachers can teach and students can learn. For further information regarding the locations of our schools and about our organisation please see our website www.engelska.se
Internationella Engelska Skolan Helsingborg is a Cambridge International School.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rachel.kjellman.helsingborg@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://helsingborg.engelska.se
Magistergatan 2 (visa karta
)
252 27 HELSINGBORG Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Helsingborg Kontakt
Rachel Kjellman rachel.kjellman.helsingborg@engelska.se 0709706410 Jobbnummer
10010024