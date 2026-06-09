Teacher, Class Teacher, Ages 6 - 10

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Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Internationella Engelska Skolan i Kista är en dynamisk och växande F-9 skola med internationell atmosfär. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Vi söker nu en engagerad och legitimerad lärare för lågstadiet som brinner för att lägga grunden för elevernas kunskapsresa.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde augusti 2026 (inleds med sex månaders provanställning).
I rollen som lärare i årskurs 1–3 hos oss på IES Kista har du ett särskilt viktigt uppdrag: att vara del av vårt fokus på språkutveckling och den nationella läs-skriv-räkna-garanti. Vi lägger stor vikt vid det svenska språket som fundament för allt lärande.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Planera och genomföra undervisning med högt engagemang och tydligt fokus på grundfärdigheter i svenska och matematik.
• Skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där studiero är en självklarhet.
• Följa upp och dokumentera elevernas utveckling.
• Samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att främja elevens hela skolgång.
Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet. Du förstår vikten av struktur och tydliga förväntningar, samtidigt som du möter varje elev med värme och respekt. Du har en särskild förmåga att göra det svenska språket levande och intressant i en internationell miljö.
Som skola ligger vårt fokus inte enbart på det akademiska, utan också på elevens personliga utveckling genom vårt 'school house system' och vår värdegrund.
Vi strävar efter att alla elever ska känna en stark samhörighet och en stolthet över att vara en del av vår skola.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet för årskurs 1–3 inom samtliga ämnen.
• Har ett starkt fokus på tidig läs- och skrivinlärning samt grundläggande matematik.
• Värdesätter det svenska språket och ser dess centrala roll i vår tvåspråkiga skola.
• Är en lagspelare som trivs med kollegialt lärande och internationellt samarbete.
• Är väl insatt i Lgr22 och arbetar datadrivet för att nå kunskapsmålen.
• Har god digital kompetens (vi arbetar i Google Workspace och SchoolSoft).
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Kista.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: mark.dunnell.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
mark.dunnell.kista@engelska.se mark.dunnell.kista@engelska.se mark.dunnell.kista@engelska.se 0733016123 Jobbnummer
9953851