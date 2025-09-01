Teacher, Class Teacher
About this vacancy
Klasslärare
Internationella Engelska Skolan söker nu en legitimerad klasslärare i åk F-3 med start enligt överenskommelse.
Internationella Engelska Skolan i Östersund är en tvåspråkig skola för elever i årskurs F-9. Vår skola erbjuder en trygg och ordnad miljö och vi är fast beslutna att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential.
Du som klasslärare ska vara en kreativ, flexibel individ som är en lagspelare och tycker om att arbeta med människor.
Vem är du?:
• Du behöver vara flytande i tal och skrift på svenska
• Du har grundlärarexamen med inriktning mot arbete i lågstadiet eller annan utbildning som ger dig behörighet att arbeta i FSKL - åk 3.
• Du brinner för IES ethos och värderingar
Här har du möjligheten att få arbeta i en stimulerande och givande internationell miljö och vi välkomnar alla som är motiverade och entusiastiska att skicka in er ansökan för att få chansen att bli en del av vårt team!
Skicka in er ansökan med ert CV och personliga brev till recruitment.ostersund@engelska.se
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9484210