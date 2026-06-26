Teacher, Art, Special Education, Ages 9 - 15

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Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-06-26
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Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk policy?
Vi söker för kommande läsår en behörig lärare i bild samt svenska/SVA eller annat ämne. Vi är en grundskola med årskurserna 3-9 och alla lärare hos oss behöver vara bekväma att undervisa i alla åldersgrupper.
Om dig: Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö i klassrummet där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov. För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring. Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-9 med behörighet i bild och som vill undervisa elever i en internationell arbetsmiljö. Du möter dina elevers behov och som mentor till 16 elever strävar du efter att varje elev ska nå sin fulla potential, oavsett deras bakgrund. Du har en positiv människosyn, är en teamplayer och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Undervisningen och arbetsspråket kan ske på både svenska och engelska.
Om jobbet: Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Internationella Engelska Skolan Gävle (IESG) är en friskola med 700 elever. Skolan öppnade i 2003. Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö där ömsesidig respekt mellan elever och mellan elever och personal genomsyrar verksamheten. Lärare och elever kommer från hela världen och har därigenom med sig erfarenhet, kunskap och nya möjligheter till skolan.
Anställningsvillkor:
Vi söka att fylla en 100% tjänst vilket är ferietjänst, tillsvidare om du innehar lärarlegitimation.
Tjänsten börjar Augusti 2026. För att kunna bli erbjuden tjänsten behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut, så ansök redan idag. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Ansök här på IES Careers: https://apply.engelska.se/
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://gavle.engelska.se
Södra Sjötullsgatan 3 (visa karta
)
802 80 GÄVLE Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Gävle Kontakt
Daniel Hall daniel.hall.gavle@engelska.se 026-423 25 02 Jobbnummer
9980289