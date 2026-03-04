Teacher, Art, Ages 10 - 16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
About this vacancy
Är du en engagerad lärare som älskar att undervisa och skulle du trivas i en internationell miljö? Vi vid IES Halmstad söker nu en lärare i bild med behörighet för att undervisa årskurs i 4-9. Positionen är en tillsvidareanställning på heltid för skolåret 26/27
Arbetsplatsen
IES Halmstad är en populär friskola för elever i årskurs 4-9 med runt 600 elever och 70 medarbetare. Oavsett om du är ny i yrket eller redan har arbetat flera år tror vi att IES Halmstad kan vara nästa steg. För dig som är ny finns gott om stöd att få på skolan, både från dina kollegor och från vår Academic Manager som gärna hjälper med planering, uppföljning och struktur. För dig som redan är etablerad lärare erbjuder skolan en inspirerande internationell miljö där strukturen och ordningen gör att du kan lägga mer av din arbetstid på undervisning och lärande och minimalt med tid på ordningsfrågor, vilket vi anser vara viktig del för en trevlig och positiv arbetsmiljö.
Vi tror på vår metod, the IES Ethos, att med tydligt fokus på att behärska det engelska språket, studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö som är tillåtande och inkluderande - och som ger bra skolresultat. Du tycker, precis som vi, att en lärare ska ha fokus på att undervisa och utveckla sin profession tillsammans med andra, och i övrigt ska det finnas bra stödstrukturer för allt från elevhälsa, lokalvård, IT-stöd till kollegial samverkan. Vi följer den svenska läroplanen med undervisning både på svenska och engelska.
Positionen
Vi söker en legitimerad lärare som kommer att bli en del av ett kreativt och erfaret team där du har ansvar för din egen undervisningsplanering. Vi arbetar nära varandra i våra ämneslag med ämnesutveckling och ämnesöverskridande teman. Vi söker efter en kreativ lagspelare som vill vara en del av en personalgrupp där vi jobbar tillsammans för att skapa en kvalitativ utbildning på vår skola.
Undervisningen sker på svenska eller på engelska, samtidigt som vårt företagsspråk är engelska.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i bild.
Du har verktygen för att skapa en god studiemiljö och ditt tydliga ledarskap och lärarstil bidrar till god måluppfyllelse.
I rollen är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och det är naturligt för dig att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du arbetar med att skapa tillgängliga miljöer och har en förståelse för att alla människor har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt.
Ansvarsområden
• Undervisning i bild för årskurs 4-9.
• Att skapa nödvändiga förutsättningar för att eleverna ska ta till sig kunskap och uppnå sina individuella mål.
• Att utveckla elevernas kunskaper och förmågor utifrån läroplanen, genom tydliga kriterier, mål och feedback.
• Att vara en förebild och erbjuda trygghet, ordning och en lugn skolmiljö.
• Mentorskap för en klass.
Varför du ska söka?
För rätt kandidat är det här en spännande möjlighet att jobba i en givande och intressant internationell miljö. Låter det här som en tjänst för dig? Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök redan idag! Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att hållas digitalt eller på plats i Halmstad. Ersättning
