Teacher - Fritids Int. Engelska Skolan Umeå

2025-12-11
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Fritidspedagog:
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision? Är du entusiastisk och vill vara med och utveckla vår skola i Umeå som växer? Vi börjar nu söka Fritidspedagoger/fritidslärare till vårterminen 2026.
IES Umeå öppnade i Augusti 2015 med ca 220 elever i årskurs F-9. Vi är nu i vårt åttonde år och har utökat antal elever och personal och dag är vi ca 50 medarbetare och 450 elever från F-9. På IES Umeå fokuserar vi på gemenskap och på en skolmiljö uppbyggd på våra IES värdegrunder: Tvåspråkighet, en lugn och trygg skolmiljö, och höga akademiska förväntningar. IES Umeå ligger på Böleäng/Teg, inte så långt från centrum. Vi ligger precis bredvid en busshållplats som gör att det är en enkel pendling från stan.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu fritidspedagog/fritidslärare som kan bidra till att utveckla vårt fritids i linje med styrdokumenten. Du kommer att arbeta för att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter men också utmana dem genom att inspirera till nya kunskaper. Du ansvarar för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du fritidsverksamheten. Under skoldagen pågår ett nära samarbete med lärare i klassen du är knuten till, där din uppgift är att stödja elevernas lärande och skapa trygghet vid övergångar.
Som lärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritid genom att uppmuntra till social gemenskap och att stärka grupprelationer. Du måste tycka att det är roligt, stimulerande och spännande att undervisa elever på fritidshemmet och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad fritidspedagog/fritidsledare med inriktning mot arbete i fritidshem.
Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet och du har god förmåga att arbeta mot uppsatta mål för att utveckla kvalitén på fritidshemmet. Du är nyfiken, kreativ och du kan inspirera och motivera dina kollegor i arbetslaget.
Dina IT-kunskaper är goda och du arbetar med interaktiva verktyg och dokumentation som en självklar del i undervisningen. Goda kunskaper i det svenska och i det engelska språket i tal och skrift krävs för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil och duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap.
Är du en person som strävar framåt samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Älskar du att se elever lyckas och att spela en viktig roll för deras framgång? Då kan du vara den vi söker Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
E-post: jobs.umea@engelska.se
Robb Cayford jobs.umea@engelska.se 090-200 73 00
