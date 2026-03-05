Taxiförare Uber och Bolt
Tadig AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-03-05
Taxiförare sökes - Har du taxiförarlegitimation? Då vill vi höra från dig!
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team! I dagsläget har vi flertalet fordon som kör bland annat Bolt och Uber. Har du taxiförarlegitimation och vill arbeta i en trivsam miljö där kunden alltid står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker förare för dagpass, kvällspass och extrapass. Det finns möjlighet att köra fasta omsorgsjobb vid frånvaro av ordinarie personal.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Körningar i hela Stockholms län
Arbetstider enligt schema - kvällstid och extra
Provisionsbaserad lön
Fora
Andra förmåner så som friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är punktlig, flexibel och har god lokalkännedom
Trivs med att arbeta självständigt och har ett serviceinriktat sätt samt har lätt för att sammarbeta med andra
Behärskar svenska i tal och skrift
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: info.tadig@gmail.com
Välkommen till oss - vi ser fram emot att ha dig med i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info.tadig@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tadig AB
(org.nr 559500-8722) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780412