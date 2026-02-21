Taxiförare Uber&bolt
Khalil, Mohamed Elsayed / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Khalil, Mohamed Elsayed i Stockholm
UBER//BOLT Taxiförare sökes i Södra stockholm:
Farsta/Bandhagen/Älvsjö/Huddinge/Skärholmen
Hel/deltid
Dag/nattPubliceringsdatum2026-02-21Beskrivning av jobbet
Vi söker efter nattförare som önskar att jobba heltid eller deltid och helger. Vi erbjuder flexible arbetstider inom uber och bolt med omgående start.
Taxilegitimationen är ett krav
Kontakt person via tel:
Mohamed: +46700900004
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat
Lön: 30 000,00kr - 40 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40-50 per vecka
Annan ersättning:
Bonus
Uppstartsbonus
Flexibelt språkkrav:
Svenskkunskap krävs inte
Schema:
Helgarbete förekommer
Kväll/natt/dag
Måndag till fredag
Natt i Skärholmen området eller i närheten av det.
Skiftarbete
Varje helg
Övertid
Licens/certifiering:
Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Arbetsort: Personligen
Vi önskar ENDAST i följande område
• Skärholmen och sydväst: NATT
• Bandhagen och Huddinge: NATT
Bilkategori nivå: komfort
Komfort RAV4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Ring: :+46700900004 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khalil, Mohamed Elsayed
Vallhornsgatan 24 (visa karta
)
124 61 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mohamed Khalil Taxi Jobbnummer
9756123