Taxiförare/ Taxi Driver

Nordic Stockholm Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-08-24


Nordic Stockholm Transport AB ett ftor företag söker nu taxiförare i Stockholm. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .
Bilarna är godkända av Arlanda och Transportstyrelsen.

Publiceringsdatum
2025-08-24

Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Stockholm, Sverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: nordicstockholmtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Stockholm Transport AB (org.nr 559330-8124)
Lagmansbacken 11 Lgh1303 (visa karta)
145 56  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472850

