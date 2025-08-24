Taxiförare/ Taxi Driver
2025-08-24
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Stockholm Transport AB i Botkyrka
Nordic Stockholm Transport AB ett ftor företag söker nu taxiförare i Stockholm. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .
Bilarna är godkända av Arlanda och Transportstyrelsen.
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Stockholm, Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: nordicstockholmtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Stockholm Transport AB
145 56 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
