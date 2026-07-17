Taxiförare sökes Stockholm

AM Movers AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-07-17


Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AM Movers AB i Järfälla

Vi söker taxiförare till vår verksamhet i Stockholm. Vi erbjuder heltidsanställning med flexibla arbetstider.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Köra kunder säkert och professionellt
Ge bra kundservice
Hålla bilen ren och i gott skick
Arbeta via appar som Uber och Bolt

Kvalifikationer
Svenskt B-körkort
Taxiförarlegitimation
Ansvarsfull och punktlig
Grundläggande svenska eller engelska

Meriterande:
Tidigare erfarenhet som taxiförare
God lokalkännedom i Stockholm

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Flexibla arbetstider
Bra arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta dag- och nattskift
Fast lön eller provisionsmodell enligt överenskommelse
OB-tillägg för kvälls-, natt-, helg- och storhelgsarbete
Bil tillhandahålls av företaget
Goda förtjänstmöjligheter för motiverade förare

Skicka gärna ditt CV eller kontakta oss för mer information.
E-postadress: amfakturor@gmail.com
Telefon: +46 707 83 3919

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: amfakturor@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AM Movers AB (org.nr 559203-2113)
Skarprättervägen 7, Lokal 18 (visa karta)
176 77  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ch Adeel Iftikhar
amfakturor@gmail.com
+46 707833919

Jobbnummer
10005755

Prenumerera på jobb från AM Movers AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AM Movers AB: