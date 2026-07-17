Taxiförare sökes Stockholm
AM Movers AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-07-17
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Vi söker taxiförare till vår verksamhet i Stockholm. Vi erbjuder heltidsanställning med flexibla arbetstider.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Köra kunder säkert och professionellt
Ge bra kundservice
Hålla bilen ren och i gott skick
Arbeta via appar som Uber och BoltKvalifikationer
Svenskt B-körkort
Taxiförarlegitimation
Ansvarsfull och punktlig
Grundläggande svenska eller engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som taxiförare
God lokalkännedom i Stockholm
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Flexibla arbetstider
Bra arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta dag- och nattskift
Fast lön eller provisionsmodell enligt överenskommelse
OB-tillägg för kvälls-, natt-, helg- och storhelgsarbete
Bil tillhandahålls av företaget
Goda förtjänstmöjligheter för motiverade förare
Skicka gärna ditt CV eller kontakta oss för mer information.
E-postadress: amfakturor@gmail.com
Telefon: +46 707 83 3919 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: amfakturor@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AM Movers AB
(org.nr 559203-2113)
Skarprättervägen 7, Lokal 18 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ch Adeel Iftikhar amfakturor@gmail.com +46 707833919 Jobbnummer
10005755