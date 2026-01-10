Taxiförare sökes (Lund)

Är du serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att köra bil? Då vill vi ha dig i vårt team!
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg) Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation Är punktlig och har god lokalkännedom Bemöter kunder med ett leende och professionalism
Skicka din ansökan till ahmed.zaraket@taxilund.se Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.