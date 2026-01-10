Taxiförare sökes (Lund)

Taxi Grand Skåne i Lund AB / Fordonsförarjobb / Lund
2026-01-10


Är du serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att köra bil? Då vill vi ha dig i vårt team!

Vi erbjuder:

Trygg anställning i ett växande företag
Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Vi söker dig som:

Har taxiförarlegitimation
Är punktlig och har god lokalkännedom
Bemöter kunder med ett leende och professionalism

Skicka din ansökan till ahmed.zaraket@taxilund.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Ahmed.Zaraket@taxilund.se

Arbetsgivare
Taxi Grand Skåne i Lund AB (org.nr 559390-1571), http://taxilund.se
Höstbruksvägen 6 (visa karta)
226 60  LUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9677123

