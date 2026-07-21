Taxiförare sökes Heltid & Deltid
Alhalabi, Hisham / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-21
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Leen Star Cab söker taxiförare!
Är du en engagerad och serviceinriktad taxiförare? Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Leen Star Cab söker nu taxiförare för heltid och deltid.
Vi erbjuder:
Bra lön och goda arbetsvillkor
Flexibla arbetstider
Moderna och välskötta bilar
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Vi söker dig som:
Har giltig svensk taxiförarlegitimation
Är ansvarsfull, punktlig och har ett professionellt bemötande
Kan arbeta självständigt och ge god service till våra kunder
Är du intresserad? Kontakta oss redan idag!
📞 Telefon: [0765688214] från klockan 12:00 pm - 20:00 pm
📧 E-postadress: [hisham_alhalabi84@hotmail.com
]
Välkommen till Leen Star Cab – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: hisham_alhalabi84@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alhalabi, Hisham Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åbrovägen 3 Jobbnummer
10008508