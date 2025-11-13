Taxiförare sökes för kvällsarbete under helger
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker erfarna och pålitliga taxiförare som vill arbeta på kvällstid under helgen. Vi kör (UBER , BOLT )
Dagar: Fredag - Lördag - Söndag
Dagar: Fredag - Lördag - Söndag

Arbetstid: Kväll och natt (exakta tider enligt överenskommelse)
Giltigt körkort (helst taxiförarlegitimation)
Erfarenhet av att köra i stadstrafik
Punktlighet och ansvarskänsla
God lokalkännedom och vana att använda GPS-appar
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Bra inkomst baserad på antal körningar
Perfekt som extrajobb för dig som redan har en annan sysselsättning
För mer information eller intresseanmälan, kontakta oss: nabil87.m@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: nabil87.m@gmail.com Omfattning
