Taxiförare sökes för kvällsarbete under helger

Mansour, Nabil / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-11-13


Vi söker erfarna och pålitliga taxiförare som vill arbeta på kvällstid under helgen. Vi kör (UBER , BOLT )
Dagar: Fredag - Lördag - Söndag
Arbetstid: Kväll och natt (exakta tider enligt överenskommelse)

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
Giltigt körkort (helst taxiförarlegitimation)
Erfarenhet av att köra i stadstrafik
Punktlighet och ansvarskänsla
God lokalkännedom och vana att använda GPS-appar

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Bra inkomst baserad på antal körningar
Perfekt som extrajobb för dig som redan har en annan sysselsättning

För mer information eller intresseanmälan, kontakta oss:
nabil87.m@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: nabil87.m@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mansour, Nabil

Arbetsplats
Mansour Nabil

Jobbnummer
9604266

