Taxiförare sökes (Extra vid behov)

2025-12-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Taxiförarlegitimation är ett krav!
Taxiförarlegitimation är ett krav!
Om oss:
Vi har trafikerat under Sverigetaxi Boden sedan 2012. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och våra medarbetare trivs hos oss väldigt bra. Vi anser att ett gott samarbete bygger på ömsesidigt tillit och respekt.
Om dig:
Vi söker dig som är ansvarsfull och serviceinriktad. Du är trevlig och professionell. Du är även en bra bilförare som kan ta hand om de fordon du kör åt oss.
Vi värdesätter punktlighet och att våra chaufförer sätter alltid kunden i fokus.
För att trivas hos oss som taxiförare bör du vara flexibel i din arbetstid. Taxiyrket innebär långa arbetspass. Du ska kunna arbeta tidiga morgnar, sena kvällar samt helger.
Krav på godkänd taxilegitimation utfärdad av Transportstyrelsen samt ett utdrag ur Polisens belastningsregister skall kunna uppvisas vid eventuell anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
