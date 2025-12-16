Taxiförare Sökes (Deltid)
2025-12-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Visa alla jobb hos Shamaskraft AB i Sigtuna
Vi söker person som har ett Taxiförarelegitimation. Som förare du måste ha bra kundservice. Du kan prata engelska och lite svenska. Tidigare erfarenhet som förare är en fördel men är inte ett krav. Du är flexibel med arbetstider både dag och natt.
vi kör för (UBER, BOLT & Andra )
Vi har nya Polestar 2 (2023).
Vi finna på Märsta och bilen står i Märsta.
Bilen ska delas med andra förare . Man kan köra måndag till Fredag och även helgen. det behöver bara bra kommunikation med andra förare.
Provision och andra förmåner kan vi diskutera på intervju.
Är du rätt person och vill jobba så kan du kontakta mig via meil eller telefon. Tack
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
0736626357,
E-post: shamaskraft@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shamaskraft AB
(org.nr 559319-8061)
Hugingatan 46 (visa karta
)
195 52 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Golam Masum Morshed 0736626357 Jobbnummer
9646019