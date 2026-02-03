Taxiförare sökes
Vinka / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinka i Malmö
Vi söker taxiförare för anställning hos vårt taxibolag. Arbetet består av persontransporter med fokus på service, säkerhet och punktlighet.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God servicekänsla
Ansvarstagande och pålitlig
Vi erbjuder:
Heltid
Trygg anställning
Arbetsort: Malmö
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ansökan eller kontakta oss för mer information.Vinkataxi@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: Vinkataxi@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinka
Segeparksgatan 4 Lgh 1303 (visa karta
)
212 50 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718973