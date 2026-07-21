Taxiförare skolskjuts

Shnawa, Adel Kamil / Fordonsförarjobb / Norrtälje
2026-07-21


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Söker en förare för skolskjutsuppdrag för Roslagstaxi och Norrtälje kommun.
Timlön, Fora, semesterersättning.
Arbetet utförs dagtid på vardagar, finns möjlighet till extrapass också.
Ser helst att sökanden är bosatt inom Norrtälje kommun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Ser helst att ansökan kommer in mailledes.
E-post: akshaksh@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shnawa, Adel Kamil
Lommarvägen 9 Lgh 1203 (visa karta)
761 52  NORRTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Adel Kamil Shnawa
akshaksh@yahoo.com
0727080904

Jobbnummer
10008105

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