Taxiförare skolskjuts
Shnawa, Adel Kamil / Fordonsförarjobb / Norrtälje Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje
2026-07-21
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Söker en förare för skolskjutsuppdrag för Roslagstaxi och Norrtälje kommun.
Timlön, Fora, semesterersättning.
Arbetet utförs dagtid på vardagar, finns möjlighet till extrapass också.
Ser helst att sökanden är bosatt inom Norrtälje kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Ser helst att ansökan kommer in mailledes.
E-post: akshaksh@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shnawa, Adel Kamil
Lommarvägen 9 Lgh 1203 (visa karta
)
761 52 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adel Kamil Shnawa akshaksh@yahoo.com 0727080904 Jobbnummer
10008105