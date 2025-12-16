Taxiförare med utgångspunkt från Malmö
Byabani Bygg & Taxi AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byabani Bygg & Taxi AB i Malmö
Taxiförare - Bli en del av vårt team!
Byabani Bygg & Taxi söker nu drivna och serviceinriktade taxiförare som vill erbjuda säkra och bekväma resor i Malmöregionen.
Är du en ansvarsfull person som trivs med att möta nya människor varje dag och har ett gott lokalsinne? Då kan du vara den vi söker! Vi värdesätter hög kvalitet, punktlighet och kundnöjdhet.
Vad vi erbjuder dig
Heltid
Modern Fordonspark: Du får köra säkra och välutrustade fordon med modern teknik.
Dina Arbetsuppgifter
Som taxiförare hos Byabani är du vårt ansikte utåt. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Utföra persontransporter på ett säkert, punktligt och bekvämt sätt.
Hantera bokningar via externa bokningssystem
Ge professionell och trevlig service till alla våra kunder.
Ansvara för att fordonet är rent och i gott skick under ditt pass.
Följa alla trafikregler och företagets interna riktlinjer.
Vi söker dig som...
Är serviceinriktad, lugn och professionell i alla situationer.
Har god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift (fler språk är meriterande).
Är stresstålig och kan hantera intensiva perioder.
Är flexibel och beredd att arbeta varierande tider.
Har ett stort intresse för att lära dig nya rutter och områden i Skåne.
Kvalifikationer och Krav
Taxiförarlegitimation (TFL) är ett krav.
B-körkort med minst två års erfarenhet av aktiv körning.
Godkänd hälsodeklaration och prickfri historik i belastningsregistret.
Goda kunskaper i att använda GPS och digitala bokningssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@byabanibygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byabani Bygg & Taxi AB
(org.nr 559253-0249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Shams Tariq info@byabanibygg.se 0761899072 Jobbnummer
9646023