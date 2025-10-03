Taxiförare Köra i Stockholm
2025-10-03
Hej vi söker chaufförer som skall köra i Stockholm med vår varumärke Taxijakt samt Uber-Bolt tågersättningar vi betalar provision 50% av inkört belopp minus 6% moms som vi är tvungna att betala.
Start 1 November
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Bara via mail ansökningar
E-post: kontakt@taxijakt.se Arbetsgivarens referens
