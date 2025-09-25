Taxiförare för Uber och Bolt kvällstid

Tadig AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-25


Taxiförare sökes - Har du taxiförarlegitimation? Då vill vi höra från dig!
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team! I dagsläget har vi flertalet fordon som kör Uber och Bolt. Har du taxiförarlegitimation och vill arbeta i en trivsam miljö där kunden alltid står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-09-25

Om tjänsten
Körningar i Stockholms län
Arbetstider enligt schema - kvällstid
Provisionsbaserad lön
Fora
Friskvårdsbidrag

Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation (krav)
Är punktlig, flexibel och har god lokalkännedom
Trivs med att arbeta självständigt och har ett serviceinriktat sätt samt bra på att sammarbeta
Behärskar svenska i tal och skrift

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: info.tadig@gmail.com
Välkommen till oss - vi ser fram emot att ha dig med i teamet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: info.tadig@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kväll".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tadig AB (org.nr 559500-8722)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9527404

