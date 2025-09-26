Taxiförare för Sahotra Services AB
Sahotra Services AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2025-09-26
If you have taxi driving licence ( Taxiförare legtimation) from Sweden, we can help you with your application for workpermit in Sweden. We pay you according to the trade unionen Collective agreement and we have fora insurance.
• Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• Om du har taxiförarlegitimation och klart färdigt med din studier på universitetsnivå och söker anställning vi kan ansöka arbetstillstånd för dig.
• Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid eller deltid.
• Du som söker denna tjänst kommer finns fast körningar 8 - 10 timmar schema
• Bilarna är godkänd i Arlanda och hos transport styrelsen.
• Du ska ha taxiförarlegitimation
• Vi har kollektiva avtal, TGL och Pension försäkring.
• Ej kontant hanteringar i företaget.
• Våra kunder är kända av oss vilket gör att du vara trygg med dem.
• Om du är social och tycka om att träffa nya människor. Välkommen till oss.
Om anställningenPubliceringsdatum2025-09-26Ersättning
Lön typ: Fast och rörlig lön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Stockholm och Göteborg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: sahotraservicesab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sahotra Services AB
(org.nr 559356-5376)
Stora Gatan 21 B (visa karta
)
193 35 SIGTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Ahsan Shareef sahotraservicesab@gmail.com 0729450613 Jobbnummer
9529592