Taxiförare (Färdtjänst, Sjukresor)
2026-02-11
Maximilians Transporter AB utför Serviceresor åt Skånetrafiken i Sydvästra Skåne.
Vi söker nya förare i Malmö, Arlöv, Lund. Staffanstorp, Lomma, Bjärred, Kävlinge. Erfarenhet inom sjukresor samt färdtjänst önskas, dock inget krav. Du ska vara serviceinriktad, god lokalkännedom, stresstålig samt behärska god svenska i tal och skrift. Internutbildning kommer erhållas. Hos oss erbjuds du månadslön enligt kollektivavtal, OB tillägg. Vi erbjuder heltidsanställning samt behovsanställning.
Fast månadslön enligt kollektivavtal.
OBS!!! Taxilegitimation krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@maximilianstransporter.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556953-2749)
214 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9737589