Taxiförare (Färdtjänst, Sjukresor)

Maximilians Transporter AB / Fordonsförarjobb / Staffanstorp
2025-08-20


Maximilians Transporter AB utför Serviceresor åt Skånetrafiken i Sydvästra Skåne.
Vi söker nya förare i Malmö, Arlöv, Lund. Staffanstorp, Lomma, Bjärred, Kävlinge. Erfarenhet inom sjukresor samt färdtjänst önskas, dock inget krav. Du ska vara serviceinriktad, god lokalkännedom, stresstålig samt behärska god svenska i tal och skrift. Internutbildning kommer erhållas. Hos oss erbjuds du månadslön enligt kollektivavtal, OB tillägg, samt nya fräscha fordon. Vi erbjuder heltidsanställning samt behovsanställning. Tjänsten gäller endast specialfordon.

Fast månadslön enligt kollektivavtal.
OBS!!! Taxilegitimation krävs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb@maximilianstransporter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maximilians Transporter AB (org.nr 556953-2749)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9468234


     

