Taxiförare Dag/natt/helg Uber Xl
Yrkestrafik i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker 1-2 serviceinriktade och engagerade taxiförare som vill framföra vår Mercedes V-klass dag/natt/helg för UBER/BOLT.
Vi kör endast Mercedes V-klass, s.k. "storbil" med plats för 7 passagerare.
Har du inte taxiförarlegitimation kan vi hjälpa dig med detta.
Vi söker dig som vill ha ett fritt och varierande arbete. Detta är även ett perfekt extrajobb för dig som pluggar eller bara vill tjäna extrapengar.
Bilen står parkerad i Stureby. Under rätt förutsättningar kan man få ha bilen hemma.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jobb@svenskayrkestrafikgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare Storbil".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yrkestrafik i Sverige AB
122 42 ENSKEDE Jobbnummer
