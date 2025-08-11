Taxiförare Bolt & Uber

Arduve AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-08-11


Kort om företaget: Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2018 och har 5 nya bilar, Volvo V90, Toyota Corolla. Idag arbetar 10 förare på företaget.
Företaget tillämpar provisionsbaserade ersättningar. Våra förare tjänar mellan 28 000-65 000 kr på en heltidstjänst.
Idag behöver företaget 1 dagförare och 1 kvällförare.
KRAV: Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via mail: arduveab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13
E-post: arduveab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arduve AB (org.nr 559074-9775)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9451701

