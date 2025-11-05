Taxiförare behövs, heltid med Uber och Bolt
Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
jag behöver en anställd i mitt företag som Taxiförare i Stockholm, helst heltid.
Taxin finns tillgängliga i Hässelby - Vällingby området.
En ny bil, Toyota Corolla cross 25 års modell.
provisionen kommer vi överens om vid intresse. tack Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Telefonnummer
E-post: danielalkas@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alkas Alias, Daniel
Rädisvägen 45 (visa karta
)
165 73 HÄSSELBY Arbetsplats
Alkas Alias Daniel Kontakt
Daniel Alkas Alias danielalkas@gmail.com 0736005596 Jobbnummer
