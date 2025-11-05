Taxiförare behövs, heltid med Uber och Bolt

Alkas Alias, Daniel / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-05


jag behöver en anställd i mitt företag som Taxiförare i Stockholm, helst heltid.
Taxin finns tillgängliga i Hässelby - Vällingby området.
En ny bil, Toyota Corolla cross 25 års modell.
provisionen kommer vi överens om vid intresse. tack

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Telefonnummer
E-post: danielalkas@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alkas Alias, Daniel
Rädisvägen 45 (visa karta)
165 73  HÄSSELBY

Arbetsplats
Alkas Alias Daniel

Kontakt
Daniel Alkas Alias
danielalkas@gmail.com
0736005596

Jobbnummer
9589958

