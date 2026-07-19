Taxiförare

Nännas Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-07-19


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Taxiförare sökes – Stockholm

Vi söker taxiförare för dag- och/eller nattkörning i Stockholm. Bilen är stationerad i Botkyrka, och vi kör i hela Stockholmsområdet.

Vi söker både kvinnor och män. Du är lugn, serviceinriktad, ansvarstagande och har ett trevligt bemötande.

Vi erbjuder:

Flexibla arbetstider – du väljer dag, natt eller båda.
Heltid eller deltid.
Trevlig arbetsmiljö.

Krav: Giltig taxiförarlegitimation.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: nannasstockholm@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nännas".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nännas Transport AB (org.nr 559409-4632)
Postängsvägen 264 (visa karta)
145 52  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10006084

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