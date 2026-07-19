Taxiförare
Nännas Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-07-19
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Taxiförare sökes – Stockholm
Vi söker taxiförare för dag- och/eller nattkörning i Stockholm. Bilen är stationerad i Botkyrka, och vi kör i hela Stockholmsområdet.
Vi söker både kvinnor och män. Du är lugn, serviceinriktad, ansvarstagande och har ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider – du väljer dag, natt eller båda.
Heltid eller deltid.
Trevlig arbetsmiljö.
Krav: Giltig taxiförarlegitimation.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: nannasstockholm@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nännas". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nännas Transport AB
(org.nr 559409-4632)
Postängsvägen 264 (visa karta
)
145 52 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006084