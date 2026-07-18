Taxiförare
Bashir, Erum / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-18
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Hi,
Taxi Drivers required for a taxi fleet, good salary will be offered to the right candidate,
Don't wait and apply as soon as possible
with Best Regards,
Erum Bashir
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: erumbashir2021@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bashir, Erum
Störtloppsvägen 13 (visa karta
)
129 47 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bashir Erum Jobbnummer
10006016