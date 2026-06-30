Taxiförare

Ashfaq, Adnan / Fordonsförarjobb / Nacka
2026-06-30


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Vi är ett taxiåkeri som är anslutna till Värdens
Växande Taxibolag
(Cabonline/ Taxikurir förare)
Du ska vara en person som sätter kundens behov i fokus och ger god service.
B körkort och taxi legitimation samt cabonline/Taxikurir leg är ett krav.

Vi söker taxiförare som är serviceinriktade och gillar
att ge bra service, kan jobba
heltid. Med tillsvidareanställning.
Vi behöver Taxiförare i hela Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Via email
E-post: asadtrans786@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ja".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ashfaq, Adnan

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Asad 786 Transport

Jobbnummer
9986002

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