Taxiförare
Ara Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Taxiförare sökes – Heltid och deltid
Vi söker seriösa och serviceinriktade taxiförare för heltidsarbete.
Vi har körningar och avtal med flera olika uppdragsgivare, bland annat:
Färdtjänst
Västtrafik
Svea Taxi
Uber
Bolt
Vi söker dig som:
krävs att du har taxiförarlegitimation.
Är ansvarstagande, punktlig och har ett gott bemötande mot kunder.
Är seriös och vill arbeta heltid.
Vi erbjuder:
Bra arbetsvillkor.
Konkurrenskraftig provisionslön.
Goda möjligheter till många körningar och stabil inkomst.
Är du intresserad? Kontakta oss för mer information.
0704227313ara.taxi.ab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: ara.taxi.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ara Taxi AB
(org.nr 559431-5987)
Antenngatan 7 Lgh 1103 (visa karta
)
421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9984325