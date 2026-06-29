Taxiförare

Ara Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-06-29


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Taxiförare sökes – Heltid och deltid
Vi söker seriösa och serviceinriktade taxiförare för heltidsarbete.
Vi har körningar och avtal med flera olika uppdragsgivare, bland annat:
Färdtjänst
Västtrafik
Svea Taxi
Uber
Bolt
Vi söker dig som:
krävs att du har taxiförarlegitimation.
Är ansvarstagande, punktlig och har ett gott bemötande mot kunder.
Är seriös och vill arbeta heltid.
Vi erbjuder:
Bra arbetsvillkor.
Konkurrenskraftig provisionslön.
Goda möjligheter till många körningar och stabil inkomst.
Är du intresserad? Kontakta oss för mer information.
0704227313
ara.taxi.ab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: ara.taxi.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ara Taxi AB (org.nr 559431-5987)
Antenngatan 7 Lgh 1103 (visa karta)
421 33  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9984325

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