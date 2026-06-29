Taxiförare
Snabb Jobb Sverige AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-06-29
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För vår kunds räkning söker vi nu en taxiförare.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Som taxiförare ansvarar du för att transportera kunder på ett säkert och professionellt sätt samt ge ett gott bemötande under varje resa.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Transportera kunder på ett säkert och professionellt sätt.
Ge god service och ett trevligt kundbemötande.
Följa företagets rutiner och gällande trafikregler.
Ansvara för fordonet enligt arbetsgivarens riktlinjer.Kvalifikationer
B-körkort.
Giltig taxiförarlegitimation.
Grundläggande kommunikationsförmåga på svenska eller engelska.
God servicekänsla och ansvarstagande.
Meriterande:
Erfarenhet som taxiförare eller inom transportbranschen.
God lokalkännedom.
Kunskaper i ytterligare språk.
Lön och start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
OBS! Skriv ansökningskoden i övrig informantion SHTF084. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHTF084". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982791