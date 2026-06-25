Taxiförare
P-O Åkerbergs Trafik Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Trosa Visa alla fordonsförarjobb i Trosa
2026-06-25
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Vill du arbeta för ett stabilt och familjeägt företag där du som förare verkligen värdesätts?
Vi förstärker våran verksamhet och behöver engagerade och erfarna taxiförare till våra områden Trosa och Södertälje. Vi söker förare på heltid, deltid och vid behov.
Du får chansen att köra för ett företag som sätter trygghet, kvalitet och god service främst-både för kunder och anställda.
Vi söker dig som brinner för service, är glad, trevlig, gillar att arbeta med människor, har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, är flexibel och stresstålig.
Du har flera års erfarenhet inom yrket, giltig taxiförarlegitimation. Arbetstiden varierar och omfattar både dag, natt och helg.
Det förekommer både skol-, omsorg- , arbets- och företagsresor. Kunderna finns i huvudsak i Stockholms län/ Södermanlands län.
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Maila CV och personligt brev till, jagvillblimed@akerbergstrafik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jagvillblimed@akerbergstrafik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P-O Åkerbergs Trafik Aktiebolag
(org.nr 556482-7607) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkerbergs Trafik AB, P-O Jobbnummer
9979919